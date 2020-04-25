Киев, , 12:08 — REGNUM За минувшие сутки число подтверждённых случаев заражения коронавируом SARS-CoV-2 в ВСУ выросло до 57. Об этом сообщили в пресс-службе командования Медицинских сил ВСУ.

«В вооружённых силах Украины подтверждено 57 больных острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Также за период пандемии выздоровели 18 человек и два летальных случая», — сказано в сообщении.

В данный момент изолированы 328 человек, госпитализированы четверо. Состояние трёх госпитализированных удовлетворительное, а одного — средней тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине число подтверждённых случаев заражения SARS-CoV-2 превысило 8 тысяч. Скончался 201 человек, выздоровели 782 пациента.

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