Уфа, , 11:59 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров написал диктант по башкирскому языку. Об этом 25 апреля сообщает пресс-служба главы республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, 25 апреля глава региона принял участие в Международном диктанте по башкирскому языку, который из-за коронавируса прошел в онлайн-формате.

Отмечается, что диктант состоялся в шестой раз. Его смогли написать не только жители республики, но и граждане, которые проживают в других субъектах РФ и жители иностранных государств.

По словам Хабирова, этот проект является очень важным для республики, поскольку он объединяет людей и подталкивает их к изучению башкирского языка.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что диктант разработан в трех степенях сложности: для начинающих, для людей, свободно владеющими языком, и диктант для людей, говорящих на северо-западном диалекте башкирского языка.