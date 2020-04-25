Барнаул, , 11:56 — REGNUM В Алтайском крае выявили 63 новых случая заражения коронавирусом за минувшие сутки, сообщили 25 апреля на официальном сайте региона со ссылкой на оперативный штаб по профилактике COVID-19.

В Змеиногорском районе Алтайского края вирус обнаружили у 51 работника Корбалихинского рудника. Пять случаев выявлено в Бийске, четыре — в Барнауле, два — в Камне-на-Оби. За последние сутки выписали четырех пациентов.

Отметим, по данным на 25 апреля в Алтайском крае выявили 215 случаев заражения коронавирусом, 22 человек выздоровели, скончался один пациент. Тесты на коронавирус сдали 20 636 человек, под наблюдением находятся 1317 человек.

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