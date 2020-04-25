Тамбов, , 11:56 — REGNUM 45 новых случаев заражения подтверждено в Тамбовской области за последние сутки, об этом сообщил 25 апреля региональный оперштаб. В числе заражённых один ребёнок — мальчик семи лет, самому старшему пациенту 73 года.

«12 прибыли из других регионов, 33 контактных. Все пациенты чувствуют себя удовлетворительно», — уточнили в оперштабе.

Всего, таким образом, на территории Тамбовской области общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом составило 343. В том числе 47 человек вылечились. В одном случае пациент скончался.