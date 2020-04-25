* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Мапуту, , 12:07 — REGNUM За серией смертоносных нападений, начавшихся с 2017 года в богатой газом северной провинции страны Кабу-Дельгаду, стоит организация «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на сообщение Совета национальной обороны и безопасности Мозамбика (CNDS).

В органе, консультирующем президента страны Филиппе Ньюси, пришли к выводу, что в гибели сотен человек и вынужденном перемещении тысяч других жителей провинции виновны боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Причастности к нападению «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), показывает, что Мозамбик сталкивается с иностранной агрессией, совершаемой террористами», — говорится в пресс-релизе CNDS.

В CNDS похвалили силы обороны и безопасности Мозамбика «за их усилия по восстановлению общественного порядка и безопасности, а также нормального функционирования [государственных] институтов».

Ранее на этой неделе в полиции сообщили, что 7 апреля было убито 52 жителя деревни Ситакси в округе Муидумбе в Кабу-Дельгаду, о чем стало известно только поздно вечером во вторник, 21 апреля. Представители вооруженных сил страны также сообщали о продвижении боевиков в начале этого месяца, когда они ненадолго оккупировали столицы трех округов, а именно Мокимбоа-да-Прайя, Киссанга и Муидумбе.

ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.