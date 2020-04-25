Лос-Анджелес, США, , 11:53 — REGNUM Пятый сезон многопользовательского шутера Apex Legends стартует 12 мая 2020 года. Об этом 24 апреля сообщили разработчики проекта на своём официальном сайте.

По словам авторов игры, четвёртый сезон был продлён на неделю, чтобы игроки успели получить все награды боевого пропуска. Они также отметили, что до начала пятого сезона в Apex Legends пройдёт особое событие под названием Battle Armor.

Напомним, Apex Legends — это многопользовательский шутер в поджанре «королевская битва». Игра является спин-оффом франшизы Titanfall.

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