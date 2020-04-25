Кишинёв, , 11:57 — REGNUM Глава Северного регионального отделения по борьбе с нелегальной миграцией Бюро миграции и убежища Молдавии и один из инспекторов данного отделения задержаны по подозрению в получении взятки в размере 40 000 леев (163 тысячи 404 рубля) от иностранного гражданина. Об этом сообщили 25 апреля в пресс-службе Национального центра борьбы с коррупцией Молдавии.

По сообщению ведомства, двух сотрудников бюро миграции подозревают в вымогательстве у иностранного гражданина взятки в размере €2 тыс. По версии следствия, за неправомерную выгоду сотрудники бюро обещали не составлять в отношении иностранного гражданина протокол о нарушении миграционного законодательства Молдавии.

Оба сотрудника миграционного ведомства задержаны на 72 часа. Сегодня, 25 апреля, прокуроры предъявят задержанным обвинения с ходатайством об их аресте. Подозреваемым сотрудникам бюро миграции и убежища грозит до десяти лет лишения свободы, а также штрафы и лишение права занимать государственные должности.

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