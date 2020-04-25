Токио, , 11:46 — REGNUM Сюжетная кампания Realm Reborn массовой многопользовательской игры Final Fantasy XIV будет сокращена, чтобы сделать её прохождение более удобным для начинающих игроков. Об этом 24 апреля сообщил портал PCGamer.

Продолжительность сюжетной кампании будет сокращена примерно на 13%. Сообщается, что оставшиеся задания также будут сильно переработаны, чтобы ускорить их прохождение.

Напомним, Final Fantasy XIV — это массовая многопользовательская ролевая игра от японской компании Square Enix. Сюжетно она не пересекается с другими проектами франшизы.

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