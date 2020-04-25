Лос-Анджелес, США, , 11:42 — REGNUM Скончался режиссёр и художник Pixar Роб Гиббс. Об этом 25 апреля сообщает портал ComicBook.

Гиббс проработал в индустрии анимации более 22 лет. Незадолго до смерти он трудился над мультсериалом «Монстры за работой» для сервиса Dinsney+.

Роб Гиббс наиболее известен в качестве режиссёра различных короткометражных картин Pixar. Его дочь Мэри озвучила Бу в мультфильме «Корпорация монстров».

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