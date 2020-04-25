Ставрополь, , 11:41 — REGNUM В Ставропольском крае от COVID-19 скончался медработник, который оказывал помощь пациентам с коронавирусом. Об этом 25 апреля написал глава региона Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.

«Спасая чужие жизни, человек отдал свою! Мои самые глубокие соболезнования родным», — написал губернатор. Он призвал жителей края оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции.

Отметим, по состоянию на 25 апреля в Ставропольском краев выявлено 385 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 58 пациентов, скончались — пятеро. В тяжелом состоянии находятся 15 человек.

Читайте также: На Северном Кавказе выросло число жителей с выявленным коронавирусом