, 11:38 — REGNUM Скачки новых случаев заражения коронавирусом в России может говорить о выходе на плато по заболеваемости COVID-19, считает глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.

За последнюю неделю в России ежедневный прирост заболевших колебался в пределах от 4,2 тыс. до 6 тыс.

По словам инфекциониста, число госпитализированных не увеличивается лавинообразно. Россия выйдет на плато к концу мая или чуть раньше, сказал Сапронов РБК.

Однако, по словам доктора медицинских наук Николая Малышева, ситуация с коронавирусом в стране остается напряженной, поскольку увеличивается число тяжелых больных.

Как сообщало ИА REGNUM, всего на территории России выявлено уже 36 897 случаев заражения коронавирусом, 325 пациентов скончались, 2735 человек излечились и были выписаны из больниц.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голиковазаявила, что жители страны устали от ограничений из-за коронавируса, и на данном этапе очень важно оценить возможность ослабления ограничительных мер.

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