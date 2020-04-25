Ташкент, , 11:25 — REGNUM Всемирный банк выделит Узбекистану $95 млн для поддержки малоимущих слоев населения и укрепление системы здравоохранения. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Представитель Всемирного банка в Узбекистане Хидеки Мори заявил, что выделенные средства — это помощь, направленная на защиту населения республики от коронавируса.

На укрепление системы здравоохранения направят $38 млн, на выплаты пособий по безработице и поддержку малоимущих семей — $57 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Узбекистана планируют занять более $1,6 млрд из-за пандемии коронавируса. Планируется привлечь ресурсы Азиатского банка развития, МВФ и Всемирного банка.

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