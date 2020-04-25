Тирасполь, , 11:24 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов Приднестровья будут следить за правопорядком во время поминальных дней (радоница). В этом году посещать кладбища в радоницу разрешено только похоронным процессиям. Об этом 24 апреля сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Приднестровья.

«Места захоронений на территории республики будут закрыты. Исключение — похоронным процессиям», — сообщили в МВД.

Для контроля за соблюдением порядка в поминальные дни будут привлечены более девяноста сотрудников Тираспольского гарнизона. Правоохранители будут снабжены квадрокоптером с видеокамерой высокого разрешения.

«До окончания карантина будет также запрещено посещение храмов и скопление людей на прилегающей к ним территории. Богослужения в церквях по-прежнему будут проходить без участия прихожан», — также сообщили в ведомстве.

Для тех, кто проигнорирует введенные меры и придет на кладбище, предусмотрена административная ответственность. По решению суда нарушитель будет либо оштрафован на сумму до 736 приднестровских рублей (3392 российских рублей), либо арестован на срок до 30 суток.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Приднестровье режим чрезвычайного положения был продлен до 15 мая.