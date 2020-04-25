Нью-Джерси, США, 25 апреля 2020, 10:54 — REGNUM Симулятор управления внедорожником SnowRunner будет поддерживать пользовательские модификации. Об этом 25 апреля сообщает портал PCGamer.
Уже сейчас разработчики из Saber Interactive работают с авторами модификаций для MudRunner — предыдущей игры студии. Сообщается, что некоторые моды будут готовы к релизу SnowRunner.
Напомним, релиз SnowRunner ожидается 28 апреля 2020 года. В этой игре геймерам предстоит управлять массивным внедорожником и совершать поездки в экстремальных климатических условиях.
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