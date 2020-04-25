Нур-Султан, , 10:49 — REGNUM В финале конкурса «Голос. Дети» выступил казахстанский исполнитель Миржан Жидебай. Финальный этап транслировал «Первый канал».

На итоговом этапе выступали по три конкурсанта от Валерия Миладзе, Полины Гагариной и рэпера Басты (Василий Вакуленко) — от каждой команды на следующий этап прошел только один исполнитель.

Миржан Жидебай выступил в составе команды Гагариной, однако в финал ему пройти не удалось. От команды певицы прошел Артем Фокин.

Как сообщало ИА REGNUM, победителем седьмого сезона телевизионного конкурса «Голос. Дети» победил Олеся Казаченко. Она выступала в команде рэпера Басты.

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