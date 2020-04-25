Минск, , 10:54 — REGNUM В Белоруссии сегодня, 25 апреля, проходит республиканский субботник, сообщает БелТА.

В субботнике, в частности, принимают участие руководители государственных органов, представители местных властей и иных организаций, которые трудятся на рабочих местах или занимаются обустройством объектов, представляющих историко-культурные ценности, обустраивают территорию населенных пунктов, подготавливают к летнему сезону детские оздоровительные и спортивно-оздоровительные лагеря.

Как сообщают журналисты, 50% заработанных на субботнике денежных средств останется в распоряжении областных исполнительных комитетов и городском исполнительном комитете столицы Белоруссии. Данные средства планируют направить на подготовку к летнему сезону детских лагерей, благоустройство населенных пунктов, восстановление историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, а также мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной Войны.

Еще 50% собранных денежных средств планируют перечислить министерству финансов Белоруссии. Деньги поровну распределят между национальным художественным музеем и Гомельским областным исполнительным комитетом для реконструкции братского захоронения на месте сожженной деревни Ола в Светлогорском районе.

Журналисты также сообщили, что Александр Лукашенко во время субботника будет заниматься посадкой деревьев в агрогородке Лясковичи Петриковского района.

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Напомним, что Всемирная организация здравоохранения в связи с пандемией рекомендовала Белоруссии ряд мер, целью которых является предотвращение распространения вируса SARS-CoV-2. Среди таковых, в частности, было рекомендовано отказаться от проведения массовых мероприятий.

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