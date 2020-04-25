Куала-Лумпур, 25 апреля 2020, 10:41 — REGNUM Рамадан в азиатских странах пройдет совершенно по-новому из-за вспышки коронавируса, сообщает Sindonews.
Мусульманское население Азии в 1,8 млрд человек призвали не ходить в мечеть и молиться из дома, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
«Во время поста мы должны бороться со своими желаниями», — заявил премьер-министр Малайзии Мухиддин Ясин.
В Южной Азии Рамадан, как ожидается, начнется в субботу, 25 апреля. В Индии мусульманские лидеры просят верующих соблюдать политику изолирования в этот месяц.
Все мероприятия, проводимые исламским центром Индии, будут осуществляться в прямом эфире, в том числе чтение Корана.
«Это лучший способ молиться и обеспечить всем безопасность», — заявил председатель исламского центра Индии Халид Рашид Фиранги Махали.
На Шри-Ланке закрыли все мечети для различных мероприятий.
В Алжире правительство сократило комендантский час и полностью отменило запрет в провинциях вблизи столицы Алжира, чтобы мусульмане могли совершать богослужения во время Рамадана.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо призвал жителей страны разорвать цепь распространения коронавируса в Рамадан.
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