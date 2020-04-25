Куала-Лумпур, , 10:41 — REGNUM Рамадан в азиатских странах пройдет совершенно по-новому из-за вспышки коронавируса, сообщает Sindonews.

Мусульманское население Азии в 1,8 млрд человек призвали не ходить в мечеть и молиться из дома, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

«Во время поста мы должны бороться со своими желаниями», — заявил премьер-министр Малайзии Мухиддин Ясин.

В Южной Азии Рамадан, как ожидается, начнется в субботу, 25 апреля. В Индии мусульманские лидеры просят верующих соблюдать политику изолирования в этот месяц.

Все мероприятия, проводимые исламским центром Индии, будут осуществляться в прямом эфире, в том числе чтение Корана.

«Это лучший способ молиться и обеспечить всем безопасность», — заявил председатель исламского центра Индии Халид Рашид Фиранги Махали.

На Шри-Ланке закрыли все мечети для различных мероприятий.

В Алжире правительство сократило комендантский час и полностью отменило запрет в провинциях вблизи столицы Алжира, чтобы мусульмане могли совершать богослужения во время Рамадана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо призвал жителей страны разорвать цепь распространения коронавируса в Рамадан.

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