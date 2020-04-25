Атырау, Казахстан, , 10:32 — REGNUM Десять работников нефтяного месторождения Тенгиз в Атырауской области Казахстана заразились коронавирусом, сообщили 25 апреля в областном оперативном штабе по обеспечению режима чрезвычайного положения.

Заболели девять мужчины и одна женщина — все госпитализированы в инфекционную больницу. Состояние вахтовиков оценивается как удовлетворительное. Медики также выявляют людей, контактировавших с зараженными.

Отметим, по состоянию на 25 апреля в Атырауской области Казахстана выявили 104 случая заражения коронавирусом, выздоровели 35 человек. Всего в республике заразились 2525 человек, выздоровели — 604, скончались — 25.

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