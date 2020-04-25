Берлин, , 10:33 — REGNUM В Германии перед судом предстал мужчина, обвиненный в убийстве езидского ребенка в Ираке. Об этом 25 апреля сообщает Rudaw.

По данным журналистов, подозреваемый также обвиняется в военных преступлениях, участии в геноциде и торговле людьми. Предположительно, он являлся боевиком «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Отмечается, что супруга подозреваемого, гражданка Германии также находится под следствием. Уже около года ее дело рассматривается судом Мюнхена.

Напомним, курды-езиды компактно проживают в нескольких провинциях Ирака, они подверглись нападению со стороны террористов в 2014 году, сотни мужчин, женщин и детей были убиты, многие угнаны в плен.

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