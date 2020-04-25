Вашингтон, , 10:15 — REGNUM Пользователь Reddit xXxSlavWatchxXx обнаружил, что композитор Мик Гордон, написавший музыку для шутера DOOM 2016, спрятал в одном из треков постер к классической игре DOOM 2. Публикацию на форуме он разместил 23 апреля.

Композиция, в файле которой содержится изображение называется Welcome Home Great Slayer. Увидеть постер можно при помощи программы Sonic Visualizer, автор статьи отмечает, что он тоже смог его извлечь, однако его результат получился не таким чётким из-за худшего качестве аудиозаписи.

https://twitter.com/pcgamer/status/1253848962882289664

Ранее ИА REGNUM сообщило: во время общения с журналистами Мик Гордон заявил, что он вряд ли будет вновь работать со студией id Software, уклонившись от ответа на вопрос о его текущих отношениях с компанией. Это произошло после того, как один из фанатов обратил внимание пользователей Twitter, что один из треков для Doom Eternal отличается от того, что был в DOOM 2016. Пришедший в комментарии Гордон пояснил, что он не занимался его микшированием.

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