Анкара, , 10:17 — REGNUM Представитель президента Турции Фахреттин Алтун сообщил о скором налаживании в стране производства респираторов. Об этом 25 апреля он написал на своей странице в соцсети Twitter.

«Мобилизация нашего правительства приносит свои плоды. Очень скоро мы начнем массовое производства респираторов «Сахра», — отметил Алтун, не уточняя насколько скоро это произойдет.

Также представитель главы государства отметил, что Турция оказывает активную поддержку другим странам в борьбе с распространением коронавируса. В частности необходимые медикаменты были направлены в более, чем 50 стран.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции впервые была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года, с тех пор по всему миру число подтвержденных случаев заражения достигло 2 млн 790 тыс. человек.

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