Санкт-Петербург, , 10:10 — REGNUM За последние сутки в Петербурге обследование на наличие коронавирусной инфекции прошли еще 9335 человек. Об этом сообщает городской оперативный штаб в субботу, 25 апреля.

Днем ранее количество обследованных составляло 8778 человек.

По состоянию на 10 часов утра субботы в Петербурге на карантине находится 3746 человек. Их количество за сутки возросло на 418 человек.

60 человек отбывают карантин в обсерваторе, 493 — на домашней самоизоляции, 3193 — контактные лица.

В службу экстренных вызовов 112 о прибытии на территорию России из другой страны сообщили 13 человек.

За сутки 407 петербуржцев запросили помощи волонтеров.

Напомним, по данным на 24 апреля, в Петербурге было зафиксировано 2711 случаев коронавирусной инфекции. 20 человек скончались.

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