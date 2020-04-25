Уфа, , 10:09 — REGNUM Сбежавшего из обсерватора по коронавирусу жителя Нефтекамска оштрафовали на 15 тысяч рублей в Башкирии. Об этом 25 апреля сообщает пресс-служба уфимского районного суда республики.

В суде было установлено, что в Уфимском районе мужчина находился на изоляции в профилактории. Ночью 23 апреля он самовольно ушел из этого учреждения. Вскоре его задержали в этом же районе.

Таким образом, мужчина нарушил режим изоляции для недопущения распространения коронавируса. Сообщается, что суд признал мужчину виновным в нарушении ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ и оштрафовал его на 15 тысяч рублей.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

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