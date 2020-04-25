Токио, , 10:02 — REGNUM Bandai Namco подарит PAC-MAN Championship Edition 2 игрокам на PC, PS4, Xbox One. Об этом 24 апреля сообщалось на сайте компании.

Акция будет действовать до 10 мая 2020 года. С её помощью разработчики хотят поддержать геймеров на карантине.

Напомним, PAC-MAN Championship Edition 2 — это современная версия классической аркады PAC-MAN. Релиз состоялся в 2016 году.

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