Нур-Султан, , 09:57 — REGNUM Власти Нур-Султана завезли в аптеки столицы Казахстана 5 млн масок, сообщили 25 апреля в пресс-службе акимата (администрации) города.

Отмечается, что ранее в город поступило 3,3 млн масок. Кроме того, 300 тыс. масок раздали пациентам с онкологией, беременным женщинам и пожилым людям, старше 65 лет. Малообеспеченным семьям выдали 1,37 млн масок, детям-инвалидам — 100 тыс. и обычным жителям — 30 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля самолет министерства обороны Казахстана доставил в Нур-Султан гуманитарный груз из Урумчи. Китай отправил 131 тыс. медицинских масок, 10,9 тыс. перчаток, 100 термометров и 720 единиц спецодежды.

Читайте ранее в этом сюжете: Казахстан получил 130 тыс. масок из Китая