Вашингтон, , 09:57 — REGNUM Игровой портал Games Radar 24 апреля анонсировал своё новое онлайн-мероприятие — презентацию Future Game Show. Она пройдёт в середине июня 2020 года.

Future Game Show представляет собой часовую онлайн-трансляцию, на которой крупные разработчики и издатели видеоигр представят свои новые проекты. Проследить за ходом презентации можно будет на Twitch, YouTube, Twitter и других платформах.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, портал PC Gamer назвал даты проведения своей традиционной выставки PC Gaming Show. В 2020 году она состоится 6 июня.

Читайте ранее в этом сюжете: Традиционная игровая выставка PC Gaming Show пройдёт 6 июня