Чита, , 09:29 — REGNUM В Забайкальском крае, где уже выявили 90 случаев заражения коронавирусной инфекцией, далеко не все предприятия торговли, ЖКХ и транспорта проводят должным образом дезинфекцию и соблюдают различные карантинные мероприятия. Как сообщает сегодня, 25 апреля, пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на руководителя регионального управления Роспотребнадзора Светлану Лапу, продовольственная торговля наращивает темпы по соблюдению всех правил, подтягивается к этим показателям и непродовольственная торговля. Но есть большие проблемы по немуниципальному общественному транспорту.

По данным краевого Роспотребнадзора, только 53 процента проверенных объектов имеют необходимые средства, которые могут подтвердить, что протирание поверхностей проводится. Запасы масок есть практически в 50 процентах и используются также в 50 процентах исследуемого транспорта. Отмечено крайне низкое обеспечение кожными антисептиками и дезинфицирующими салфетками, только у 57 процентов от проверенных они имеются.

Напомним, зампред правительства Забайкалья Александр Бардалеев заявлял, что к тем руководителям, на чьих предприятиях произойдет массовое заражение коронавирусной инфекцией, будут приняты самые строгие меры, вплоть до лишения свободы.