Нур-Султан, , 09:22 — REGNUM Общее число случаев заражения коронавирусом в Казахстане достигло 2482, сообщили 25 апреля в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Наибольшее число случаев — 791 выявлено в Алма-Ате, 454 — в Нур-Султане, 170 — в Кызыл-Ординской области, 146 — в Чимкенте, 103 — в Джамбульской области. Выздоровели 604 пациента, скончались 25 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел совещание Совета безопасности, посвященное распространению коронавируса. Экс-президент отметил, что экономический кризис может привести к продовольственному кризису.

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