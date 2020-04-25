Париж, , 09:03 — REGNUM Признанный шеф-повар Ален Дюкасс заявил после встречи представителей ресторанного бизнеса с президентом Франции Эммануэлем Макроном, что рестораны могут открыться «между 2 и 20 июня», если эпидемия коронавируса ослабнет, передает BFM TV.

«Если в развитии эпидемии будет относительное спокойствие, мы можем представить, что в период с 2 по 20 июня все желающие вновь откроют свои двери для клиентов», — заявил Ален Дюкасс.

«Сегодня было бы лучше поесть в ресторане, который немного осторожнее, чем дома, когда вы должны пойти в мини-супермаркет рядом с вашим домом, где все касаются фруктов, встречаются люди без масок. Восстановление будет лучше с точки зрения безопасности здоровья», — отметил Ален Дюкасс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что «очень сложно» просить детей носить маски в школе.

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