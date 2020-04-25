Москва, , 09:00 — REGNUM Мэрия Москвы ответила на иск о незаконности ограничительных мер, направленных на борьбу с коронавирусом. Соответствующий документ опубликовал муниципальный депутат округа Кунцево Денис Шендерович в своем Telegram-канале.

Власти российской столицы отправили ответ в Мосгорсуд, куда был подан иск. Введение ограничительных мер не нарушает конституционные права граждан, считают в мэрии. Отмечается, что на граждан возлагаются дополнительные обязанности публично-правового характера, которые включают ограничение их свободы передвижения.

В мэрии настаивают, что ограничения необходимы для защиты граждан от коронавируса. Власти также не согласны с обвинениями в возможной утечке конфиденциальных данных, необходимых для оформления пропуска.

Напомним, с 15 апреля в Москве ввели электронные пропуска в связи с ограничительными мерами из-за коронавируса. В частности, для проезда на личном и общественном транспорте человек обязан получить цифровой пропуск.

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