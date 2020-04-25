Мапуту, , 09:00 — REGNUM Полиция в южном регионе Мозамбика, Завале, арестовала пастора за то, что он нарушил меры социального дистанцирования, введенные с целью сдерживания распространения коронавируса. Об этом передает местная газета Noticias.

По данным журналистов, арестованного пастора Релва Гуамбе из Церкви Апостольского Союза Сион и его помощника Саломао Бие обвинили в проведении религиозной церемонии, в которой приняли участие более 300 человек.

Мероприятие, в ходе которого, как сообщается, был совершен массовый забой коров и кур, предположительно, в честь местных предков, было проведено в деревне Личанга. Согласно пятничному выпуску газеты, полиция была вызвана для разгона собрания.

Напомним, что ранее в Мозамбике выявили 46 случаев заражения коронавирусом.