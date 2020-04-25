Дар-эс-Салам, Танзания, , 08:58 — REGNUM Отказ правительства Танзании от немедленного принятия более строгих мер по предотвращению дальнейшего распространения коронавируса может привести к резкому росту числа случаев заражения в стране. Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на заявление представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Региональный директор организации по Африке Матшидисо Моэти заявила, что существуют опасения по поводу резкого роста числа случаев заражения, зарегистрированных в восточноафриканской стране в последние несколько дней.

«Конечно, в Танзании мы наблюдали, что [реализация] социального дистанцирования, включая запрет на проведение массовых собраний, заняла некоторое время, и мы считаем, что это могло стать фактором, который привел к быстрому увеличению числа случаев [заражения]», — сказала Моэти на брифинге.

Президент Танзании Джон Магуфули подвергся широкой критике за то, что он побуждал общественность продолжать собираться в местах отправления культа, вместо того, чтобы вводить строгие ограничения для предотвращения распространения вспышки коронавируса.

В Танзании сообщили о первом случае заражения 16 марта, а к четвергу, 23 апреля, у 284 человек был выявлен коронавирус.

В стране закрыты все учебные заведения. Однако президент исключил введение карантина в деловой столице страны, Дар-эс-Саламе, где выявили большинство случаев заражения, ссылаясь на потенциальный ущерб для экономики.

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