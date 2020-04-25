Самара, , 09:05 — REGNUM Работу кафе, которое продолжало свою деятельность, несмотря на введение ограничений, приостановили в Самарской области. Об этом 25 апреля сообщает пресс-служба областного управления федеральной службы судебных приставов.

По сообщению пресс-службы ведомства, в Тольятти суд принял решение приостановить работу этого заведения из-за нарушения его руководством ст. 6.3 КоАП РФ, поскольку организация продолжала работать вопреки постановлению областного губернатора.

Отмечается, что судебные приставы опечатали двери кафе. Они будут каждый день проверять исполнение решение суда.

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