Москва, , 08:45 — REGNUM Для борьбы с распространением коронавирусa в России необходимо еще две недели самоизоляции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с ведущими экспертами в сфере эпидемиологии и вирусологии.

Она напомнила, что режим самоизоляции в России действует всего в течение двух инкубационных периодов SARS-CoV-2.

Чтобы остановить и до конца быть уверенным, что «мы проходим точку невозврата, этого крайне мало», уточнила она. Нужен как минимум третий инкубационный период, подчеркнула Попова.

Как сообщало ИА REGNUM, всего на территории России выявлено уже 36 897 случаев заражения коронавирусом, 325 пациентов скончались, 2735 человек излечились и были выписаны из больниц.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что жители страны устали от ограничений из-за коронавируса, и на данном этапе очень важно оценить возможность ослабления ограничительных мер.

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