Москва, , 08:39 — REGNUM Резкий рост спроса на товары для дачи и загородного отдыха зафиксировали крупные интернет-магазины России, передаёт 25 апреля РБК.

Отмечается, что отчасти увеличение покупок в онлайне связано с переходом жителей на режим самоизоляции — они не могут посещать магазины, поэтому покупают из дома. Вместе с тем показатели продаж существенно выше тех, что были год назад.

Так, на Ozon с 1 по 22 апреля продажи садовых инструментов выросли на 85% год к году, газона и удобрений — на 150%, а техники для сада — на 155% год к году.

«Мы начали фиксировать рост спроса на товары для дачи еще с конца февраля — в этом году россияне начали готовиться к дачному сезону на две недели раньше», — прокомментировала ситуацию директор по развитию бизнеса в компании Анна Карпова.

Она добавила, что сегодня жители Москвы присматриваются к дачам, чтобы еще сильнее сократить количество контактов с внешним миром.

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