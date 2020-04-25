Красноярск, , 08:32 — REGNUM В красноярском аэропорту «Емельяново» 25 апреля совершил посадку спецрейс с российскими туристами из Индии и Таиланда. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Этим рейсом в Красноярск из-за рубежа прилетели ещё 48 человек. Перед приземлением в краевой столице самолёт с эвакуируемыми российскими гражданами совершил промежуточную посадку в Новосибирске.

«Все пассажиры, прибывшие из Таиланда и Индии (с промежуточной остановкой в Новосибирске), прошли тепловизионный контроль с использованием переносных тепловизоров», — говорится в сообщении ведомства.

43 пассажира изолированы по месту проживания, 5 пассажиров доставлены в обсерватор. В течение 14 дней они будут находится под медицинским наблюдением. Самолёт после высадки пассажиров, подвергли полной дезинфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 25 апреля в международном аэропорту Кольцово в Екатеринбурге совершил посадку самолет с гражданами России на борту, решившими покинуть Индию из-за пандемии коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: Спецрейс из Гоа с гражданами России приземлился в Екатеринбурге