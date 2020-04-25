Самара, , 08:32 — REGNUM Общественный транспорт, доставляющий жителей Самарской области на дачные участки, начнет курсировать только после отмены ограничений, введенных для борьбы с коронавирусной инфекцией в регионе. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, члены оперативного штаба рассмотрели возможность возобновления работы автобусов, работающих на дачных маршрутах. В результате чиновники решили возобновить эти маршруты только после отмены режима повышенной готовности.

Отмечается, что после отмены ограничений, «дачные» автобусы возобновят свою работу в том же количестве, что и в прошлом году. А пока они будут работать на городских маршрутах, чтобы у жителей была возможность соблюдать рекомендованную дистанцию в общественном транспорте.

Читайте ранее в этом сюжете: МЧС РФ рассказало о масштабах дезинфекции в апреле