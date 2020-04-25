Рига, , 08:24 — REGNUM Решение, принятое правительством Латвии, открывает возможность использовать в стране экспресс-тесты, которые позволяют выявлять коронавирус за 45 минут. Об этом сообщила представитель министерства здравоохранения страны Анна Страпцане порталу Diena.lv.

«Подобные тесты уже используются во многих странах, в том числе в Эстонии. У нас нет причин сомневаться в их качестве. Их же используют при определении туберкулёза или гриппа», — сказала Страпцане.

По ее словам, тесты, используемые сегодня, дают результат через три, шесть часов. В Латвии хотели бы заменить их теми, которые диагностируют коронавирус в течение сорока пяти минут, отметила она.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии был введен режим чрезвычайной ситуации.