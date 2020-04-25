Барнаул, 25 апреля 2020, 08:13 — REGNUM В Барнауле стартовала всероссийская акция по сбору продуктов для нуждающихся в условиях пандемии коронавируса «Тележка добра». Как сообщает региональный штаб волонтёров «МыВместе», партнером акции стала торговая сеть «Дельфин».

В Барнауле стартовала всероссийская акция «Тележка добра».
В Барнауле стартовала всероссийская акция «Тележка добра».
ОНФ
В магазине торговой сети «Дельфин»
В магазине торговой сети «Дельфин»
ОНФ

»В восьми социальных магазинах сети барнаульцы могут приобрести продукты с длительным сроком хранения и оставить их в тележках рядом с кассами. Это могут быть крупы, макароны, печенье, консервы, чай, сахар, мука», — пояснили общественники.

По их совам, по мере наполнения продовольствием из этих тележек волонтеры регионального штаба всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе будут формировать продуктовые наборы и доставлять их пожилым и маломобильным людям в соответствии с заявками, поступившими на горячую линию и через мобильное приложение «ОНФ.Помощь».

Одними из первых продукты для нуждающихся приобрёл руководитель регионального исполкома ОНФ Сергей Войтюк
Одними из первых продукты для нуждающихся приобрёл руководитель регионального исполкома ОНФ Сергей Войтюк
ОНФ

Кроме того, совместно с социальными службами волонтеры будут формировать списки одиноких пожилых людей, которые также нуждаются в продуктах питания. Одними из первых продукты для нуждающихся приобрели генеральный директор ООО «Дельфин» Владимир Казюта, руководитель регионального исполкома ОНФ Сергей Войтюк и член регионального штаба ОНФ, председатель координационного совета предпринимателей при администрации Барнаула Юрий Ряполов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, волонтерский штаб всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ сформирован на базе АКБОФ «Алтайский центр развития добровольчества» и работает на нескольких площадках. Ранее ко всероссийской акции «Тележка добра» по оказанию помощи пожилым людям в период распространения коронавируса присоединился Бийск.

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