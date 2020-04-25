Москва, , 08:04 — REGNUM Неравномерность числа заражений коронавирусом в России по дням может свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, предположил 24 апреля глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента РФ Георгий Сапронов. Об этом сообщает РБК.

По словам эксперта, Россия может выйти на плато к концу мая или чуть раньше. При этом он оптимистично оценил текущую ситуацию, заверив, что заболеваемость COVID-19 «скоро пойдет на спад».

В свою очередь, другой российский инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев сообщил, что говорить о благополучной эпидемиологической обстановке в стране пока рано.

«К сожалению, о плато это не говорит. Если смотреть на число новых случаев, то вроде бы получается прямая линия с небольшими отклонениями», — сказал он.

Малышев добавил, что на этом фоне увеличивается число случаев с тяжёлой формой течения заболевания — ежедневно 1800 человек, поэтому говорить о плато можно будет при равных показателях числа госпитализированных и выписанных за сутки, либо числа заболевших и выздоровевших.

Как сообщало ИА REGNUM, за последнюю неделю ежедневный прирост заболевших COVID-19 в России колебался в пределах от 4,2 до 6 тысяч человек. На 24 апреля в стране зафиксировали 68 622 инфицированных коронавирусом, 5568 пациентов выздоровели, 615 умерли.

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