Бергамо, Италия, , 07:42 — REGNUM Российские военные медики и их итальянские коллеги вылечили в полевом госпитале в итальянском городе Бергамо уже 40 пациентов с различными формами заболевания COVID-19, 25 апреля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В медучреждении продолжают лечение еще 40 больных. Кроме того, российские и итальянские специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты провели дезинфекцию в домах престарелых в городах Ураго-д'Ольо, Рудьяно и Кастреццато.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля стало известно, что военные из РФ и Италии продезинфицировали пансионаты в трех городах итальянской области Ломбардия — Квинцано-д"Ольо, Понтевико и Пральбойно.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ломбардии военные из РФ провели дезинфекцию еще в трех пансионатах