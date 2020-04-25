Кигали, , 07:35 — REGNUM Новых 22 случая заболевания коронавирусной инфекцией были выявлены в Руанде за прошедшие сутки, сообщает пресс-служба минздрава страны.

Отмечается, что это рекордное число выявленных за сутки зараженных коронавирусом нового типа. Таким образом общее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в стране достигло 176.

Минздрав Руанды отмечает, что в последнее время в стране все чаще выявляют COVID-19 у дальнобойщиков.

Также с начала пандемии коронавирусной инфекции в Руанде 87 вылечились от болезни и были выписаны из медучреждений. Еще 89 человек в настоящее время находятся на лечении.