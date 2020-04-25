Екатеринбург, , 07:31 — REGNUM В Екатеринбурге больной туберкулёзом 11-летний мальчик вынужден был жить в теплотрассе. Об этом пишут местные СМИ.

Нашли его общественники. Они же начали оказывать ему помощь. Также выяснилось, что ранее мальчик был госпитализирован. Затем он снова вернулся в свою семью, где также живут шестеро детей, а позднее контроль над ним был потерян.

На теплотрассе сотрудники общественного фонда нашли ещё троих детей возрастом 11−13 лет. Публикациями в СМИ заинтересовались следователи. Как сообщает свердловское управление СКР, начата доследственная проверка. Следователи проверяют деятельность органов системы профилактики правонарушений и безнадзорности. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.