Амстердам, , 07:30 — REGNUM 24 апреля в ходе ежедневного брифинга Национальный институт здравоохранения и окружающей среды Нидерландов (RIVM) сообщил о 123 новых новых случаях заражения коронавирусом. Данный показатель ниже, чем в прошлую пятницу (156). Число жертв COVID-19 24 апреля составило 112 человек, что также ниже соответствующего показателя за прошлую среду (144).

В общей сложности смертность от вируса COVID-19 на 24 апреля составляет 4.289 человек.

Общее число выявленных заражений на 24 апреля, согласно официальным данным, составляет 36.535 человек. Число выявленных заражений 24 апреля увеличилось на 806 человек. Однако официальные данные всё ещё не отражают полной картины, поскольку многие пациенты по прежнему не проверяются на возможное заражение. Это означает, что реальное число жертв и заражений выше, чем указывает официальная статистика.

Тем не менее, по мнению RIVM, официальные данные подтверждают эффективность действующих в стране карантинных мер. Как число новых выявленных заражений, так и число жертв по прежнему продолжают снижаться.