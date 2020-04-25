Абакан, , 07:29 — REGNUM В Хакасии зарегистрировано 49 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 25 апреля в республиканском правительстве.

Уточняется, что самый крупный очаг заражения (34 случая) зафиксирован в травматологическом отделении Абаканской больницы. Коронавирус в медучреждение занёс мужчина, который прибыл из Москвы и был изолирован дома. Затем, будучи пьяным, он получил травму и был доставлен в больницу.

Врачам о нарушении правил изоляции он не сообщил. В больницу мужчина поступил без признаков респираторного заболевания.

Другие случаи — это семейные и служебные очаги, а также три человека, прибывшие в Хакасию из Москвы и находящиеся на изоляции.

Всего в Хакасии к 25 апреля подтверждён 151 случай заражения коронавирусом, в том числе десять человек выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, к 24 апреля в Хакасии было подтверждено 102 случая заражения.

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