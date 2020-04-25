Улан-Удэ, , 07:28 — REGNUM Количество случаев заражения новым коронавирусом в Бурятии увеличилось на 6 и достигло 186. Об этом 25 апреля сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.

В медучреждениях региона находятся 116 пациентов, из них трое — в тяжелом состоянии, а еще один больной подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля глава Бурятии Алексей Цыденов поручил правительству и предприятиям республики начать подготовку к снижению ограничительных мер, ранее введенных из-за угрозы распространения коронавируса.

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