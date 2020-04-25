Лима, 25 апреля 2020, 07:18 — REGNUM Министр внутренних дел Перу Карлос Морана, накануне заявивший о 1,3 тысячи случаев заражения новым коронавирусом среди сотрудников национальной полиции страны, отправлен в отставку перуанским президентом Мартином Вискарра, 24 апреля сообщает газета Comercio.
Премьер-министр Перу Висенте Себальос отметил, что глава МВД ушел в отставку по «личным причинам». Новым министром внутренних дел республики назначен руководитель национальной полиции Гастон Родригес Лимо.
Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта после ухудшения ситуации с распространением коронавируса нового типа в Перу глава государства Мартин Вискарра сменил министра здравоохранения страны Элизабет Иностросу.
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