Абакан, , 07:09 — REGNUM В Хакасии за прошедшие сутки были выявлены 49 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 34 — в травматологическом отделении Абаканской межрайонной клинической больницы. Об этом 25 апреля сообщает пресс-служба правительства Хакасии.

«Коронавирус в медучреждение был занесен мужчиной, который по прибытии из Москвы был изолирован дома, а затем, находясь в нетрезвом состоянии, получил травму и был доставлен в больницу», — говорится в сообщении.

Обращаясь к врачам мужчина не сообщил о том, что находится на карантине, срок которого ещё не прошёл. В результате в больнице инфицированными оказались и медики, и пациенты.

Всего на утро 25 апреля в Хакасии зафиксирован 151 случай инфицирования COVID-19, два человека скончались, 10 — выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля в Хакасии было подтверждено три новых случая заражения коронавирусом.

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