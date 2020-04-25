Вашингтон, , 06:54 — REGNUM Американский лидер Дональд Трамп может сократить свое участие в ежедневных брифингах по ситуации с коронавирусом в США, проводимых в Белом доме, сообщает портал Axios со ссылкой на осведомленные источники.

По его словам, Трамп может либо перестать появляться на каждом брифинге, либо сократить время своего участия. При этом, как утверждает источник, ряд советников президента США призывают американского лидера прекратить постоянно выступать на брифинги, так как это вредит его рейтингу. Ему рекомендуют появляться на пресс-конференциях реже, но зато всегда рассказывать о победах.

Как сообщало ИА REGNUM, к 25 апреля общее количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией превысило 890 тыс. Также за 24 апреля в Соединенных Штатах от осложнений COVID-19 скончались 3332 человека.

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