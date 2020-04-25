Вашингтон, , 06:50 — REGNUM 890 524 случаев инфицирования коронавирусом подтверждено на территории США после выявления еще 28 819 новых случаев за последние сутки, 24 апреля сообщается на сайте университета Джонса Хопкинса.

Общее количество летальных исходов среди пациентов с заболеванием COVID-19 увеличилось за истекшие сутки на 3 332 и достигло 51 017.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля стало известно, что власти США выдали разрешение на использование 63 различных тест-систем для диагностирования коронавируса нового типа.

Читайте ранее в этом сюжете: В США разрешили использовать 63 разных тестов на коронавирус